شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 22 ديسمبر 2021، توج فريق الأهلي بطلا لكأس السوبر الأفريقي لكرة القدم للمرة الثامنة فى تاريخه، بعد فوزه 6-5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوي المغربي على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي فى العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، حيث بادر حميد أحداد بالتسجيل لمصلحة الرجاء في الدقيقة 12، لكن (البديل) طاهر محمد طاهر منح التعادل للأهلي في الدقيقة 89، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للأهلى، الذي عزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا باللقب الأفريقي.

وجاءت ركلات الجزاء كالتالي:

الأهلي: علي معلول يسجل الركلة الأولى - بدر بانون يسجل الركلة الثانية - بيرسي تاو يسجل الركلة الثالثة - أحمد عبد القادر يسجل الركلة الرابعة - طاهر محمد طاهر يسجل الركلة الخامسة - أكرم توفيق يسجل الركلة السادسة.

الرجاء: محمد زريدا يسجل الركلة الأولى - زكريا الوردي يسجل الركلة الثانية - مرواني هدهودي يسجل الركلة الثالثة - محمود بن حليب يسجل الركلة الرابعة - محسن متولي يسجل الركلة الخامسة - عبد الإله مدكور يهدر الركلة السادسة.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.