الامارات | شباب الأهلي «سوبر اليد» للمرة الأولى في تاريخه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج شباب الأهلي بكأس «السوبر الإماراتي» لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على الشارقة بنتيجة (22-21)، أمس، على صالة نادي مليحة.

وانتظر شباب الأهلي حتى النسخة الثامنة للظفر بكأس «السوبر الإماراتي»، واضعاً بفوزه حداً لهيمنة الشارقة المتوج بلقب النسخ الست الماضية، علماً بأن لقب النسخة الأولى ذهب للجزيرة في موسم 2016-2017.

وتأهل شباب الأهلي لتمثيل الدولة في النسخة السادسة من «كأس السوبر الإماراتي - البحريني» الذي سيلتقي خلاله بطل «كأس السوبر» في البحرين، في موعد يحدد لاحقاً.

وجاءت بداية المباراة متقاربة المستوى مع استمرار التعادل طوال الدقائق الـ20 الأولى، قبل أن يتمكن «الملك» من إنهاء الشوط الأول متفوقاً بفارق هدفين بنتيجة (11-9).

ومع انطلاق الشوط الثاني، استطاع شباب الأهلي تعديل النتيجة ومجاراة الشارقة حتى الدقائق الأخيرة التي سجلت تفوقاً لـ«فرسان اليد» من حيث الأداء والنجاح في انتزاع الفوز بفارق هدف وحيد بنتيجة (22-21).

وفي ختام المباراة، توج نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، عبدالسلام ربيع، الأبطال، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي مليحة محمد الخاصوني، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد.