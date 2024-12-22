الامارات | وليد عباس: بطولات الخليج تمنح اللاعبين خبرة في التعامل مع الضغوط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد فريق شباب الأهلي ولاعب المنتخب السابق، وليد عباس، أن بطولات الخليج لها طابع خاص واهتمام من جميع المنتخبات الخليجية، مشيراً إلى أنها تثري اللاعبين، وتعطيهم خبرة كبيرة في التعامل مع الضغوط. وتوقع أن يصل المنتخب إلى المباراة النهائية، بعد أن نجح في تقديم مباريات قوية خلال الفترة الأخيرة.

وقال وليد عباس (39 عاماً) الذي كان ضمن كتيبة المنتخب المتوجة بلقب «خليجي 21»، لـ«الإمارات اليوم»: «بطولة الخليج دائماً فيها ندية وحماس ورغبة الفوز من كل المنتخبات، وتثري اللاعب، وتعطيه خبرات كافية للبطولات المختلفة والتعامل مع الضغوط».

وأضاف: «أتوقع أن يصل المنتخب إلى المباراة النهائية، وتكون فرصة جيدة لهذه المجموعة لعيش الأجواء الرائعة الموجودة في بطولات الخليج، ودائماً ما يهتم الجهاز الفني للمنتخب بهذه المباريات، وتكون فرصة أمامهم لزيادة خبرة اللاعبين، والتعامل مع الأجواء الجماهيرية والإعلامية الرائعة».

وليد عباس:

. فرصة جيدة للاعبي المنتخب لعيش الأجواء الرائعة الموجودة في بطولات الخليج.