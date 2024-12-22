اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الخليج العربي

العراق - اليمن 18:25

- البحرين 21:30

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي - شباب بلوزداد 20:00

إيفرتون - 18:00

مانشستر يونايتد - بورنموث 18:00

توتنهام - 20:30

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

الوصل - بني ياس 16:50

العين - الجزيرة 19:45

- إشبيلية 19:15

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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