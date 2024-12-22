الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الخليج العربي
العراق - اليمن 18:25
السعودية - البحرين 21:30
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي - شباب بلوزداد 20:00
إيفرتون - تشيلسي 18:00
مانشستر يونايتد - بورنموث 18:00
توتنهام - ليفربول 20:30
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
الوصل - بني ياس 16:50
العين - الجزيرة 19:45
ريال مدريد - إشبيلية 19:15
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