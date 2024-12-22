شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر يبدأ التأهيل فى المصري بعد فك الجبس والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ ميدو جابر ، صانع ألعاب النادي المصري، مرحلة التأهيل فى معسكر الفريق البورسعيدي بعد فك الجبس، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية الجمعة الماضى.

وخضع ميدو جابر، صانع ألعاب النادي المصري، لعملية جراحية، بعد إصابته بشرخ في المشطية الخارجية (الخامسة) للقدم اليمنى، خلال مشاركته مع فريقه أمام بلاك بولز الموزمبيقي، في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

وكان الجهاز الطبي بالمصري قرر تأجيل إجراء جراحة اللاعب بسبب تورم قدمه، الأمر الذي حال دون إجراء الجراحة في الفترة الماضية.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

ونجح النادي المصري في حصد 11 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف كأقوى خط دفاع في الدوري.

وكان المصري قد تغلب في مشواره بالدوري على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثالثة ط، ثم فاز على بيراميدز بهدف نظيف أيضاً في الجولة الرابعة، ويبحث الفريق البورسعيدي عن حصد بطولة في الموسم الجاري مع انطلاقته المميزة بالدوري.