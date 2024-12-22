شكرا لقرائتكم خبر عن الزنفلى: الجميع رحب بى داخل الأهلى وكنت أتمنى الاستمرار فى النادى والان مع تفاصيل الخبر

أوضح محمود الزنفلي، حارس مرمى الأهلي السابق، أن البنك الأهلي تفاوض معه عقب حديث الأهلي عن ضم محمد أبو جبل في يناير الماضي.

وقال الزنفلي، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون تايم سبورتس: "بعدها جاء لي عرض من الأهلي عن طريق أمير توفيق عندما كنت في الداخلية بعد إصابة محمد الشناوي، وكان حلم حياتي منذ الصغر أن أنضم للأهلي لأنني من مشجعيه، والعرض كان إعارة 6 شهور بنية الشراء".

وأضاف: "الجميع رحب بي بعد انضمامي للأهلي، والكل دعمني في أول يوم لي داخل النادي خاصة ميشيل يانكون، ومحمد الشناوي كان حريصا على الترحيب بي وتقديم النصائح لي".

وأكد أنه سعيد بتجربته في الأهلي، وكان يتمنى الاستمرار في النادي؛ لأن الوضع في الأهلي كان مختلفا ونقلة كبيرة في مشواره أن يلعب في القلعة الحمراء.