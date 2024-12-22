شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اتحاد الكرة يحدد الأربعاء موعدا لاجتماعه المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة عقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر لمناقشة عدد من الملفات المهمة داخل جدران الجبلاية، أبرزها ملف الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام وتقييم عمل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

ويناقش مجلس الإدارة الملف الخاص بالمنتخبات الوطنية والتحضير للبطولات المقبلة، حيث يرتبط منتخب 2005 و2008 ببطولة كأس الأمم الأفريقية في مارس ويونيو المقبلين، إلى جانب ارتباط المنتخب الأول بقيادة حسام حسن بمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما مارس المقبل في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وطلب هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة الجديد، تقريرًا مفصلًا عن مديونية الاتحاد لصالح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والتي تبلغ قيمتها 12 مليون جنيه، وفق ما أعلنه الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة، وعن سعي المجلس في إنهاء الأمور المالية العالقة داخل اتحاد الكرة المصري، وحل الأزمات المالية والمديونية الخاصة بالمنشطات.

هذا ويعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشكيل اللجنة الفنية الجديدة في اجتماعه غدا، وتضم كلاً من: حسن شحاتة ومحسن صالح وأحمد حسن وعلى أبو جريشة وتتولي هذه اللجنة، بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، تقييم الأجهزة الفنية للمنتخبات بعيداً عن المنتخب الأول، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة وارتباطات المنتخبات الوطنية المقبلة وتطوير مسابقات الناشئين.