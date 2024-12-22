شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: تصريحات أيمن الشريعى ضدى تدينه.. والجميع يعرف قيمتى كلاعب دولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد عمرو جمال، لاعب حرس الحدود الحالي، ومهاجم الأهلي السابق تصريحات أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، مشيرًا إلى أنها تدينه.

وكان الشريعي قد صرح في وقت سابق بأنه رفض طلب سيد ياسين بالتعاقد مع عمرو جمال بسبب عامل السن، وهي وجهة نظر فنية بحتة من جانبي في صفقة من الصفقات".

وقال عمرو جمال، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع القصر أحمد حسن، على قناة dmc: "تصريح أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي يُدينه لأن الجميع يعرف قيمتي كلاعب دولي".

وأضاف: "قابلت أيمن الشريعي، منذ 3 أسابيع، وصافحني وعاملني بشكل جيد للغاية، وكنت مع أبنائي".

واختتم: "الشريعي جلس معي ومع أطفالي وعزمني على الفطار، وتفاجأت بتصريحاته بعدها، الأمر غريب".