شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: توليت تدريب المحلة لرد الجميل.. ولدينا مخطط لإعادة أمجاد النادى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب شوقي غريب المدير الفني لفريق غزل المحلة عن سعادته بالتمكن من رد الجميل لفريق المحلة وتولي تدريب الفريق، وهو ما منحه الفرصة لدخول النادي مجددا.

وقال شوقى غريب، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون تايم سبورتس: "لم أكن أتوقع أن يكون ملعب النادي بهذا الشكل الجيد، وسبق وعملت في النادي مدربا عاما مع أكثر من مدرب محلي وأجبي، ولكن في النهاية لم أصل أن أتولى مهمة الرجل الأول إلا في الفترة الحالية".

وأشار إلى أن مجلس إدارة غزل المحلة يقدم عملا كبيرا داخل النادي ويقومون بلم الشمل، وهو ما جعلني أتخذ قرار العمل في النادي والتواجد مع الأشخاص الذين تربيت وسطهم ونسعى لتحقيق نتائج قوية مع المحلة.

وأضاف: "هناك مخطط مع مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، وهدفنا في العام الأول أن نستمر في الدوري الممتاز، والموسم الثاني المنافسة على المراكز المتقدمة، والموسم الثالث العودة للمنافسة على الألقاب، وهذا المخطط يحتاج لاعبين بجودة معينة".

واختتم: "هناك لجنة فنية في النادي ستحدد احتياجاتنا ونتشاور بشأن احتياجاتنا في انتقالات يناير، وبعد مشاهدة اللاعبين الحاليين والاحتياجات في حدود 3 أو 4 لاعبين فقط ورئيس النادي رحب بذلك".