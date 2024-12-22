شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جروس: مدرب الحراس سينضم أول يناير.. ولم يطلب تغيير الجهاز الطبى والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد حبشي وكيل أعمال السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك أن جروس وقّع مع الزمالك لمدة 6 شهور مع خيار التمديد لموسم آخر، هناك شرط جزائي، ولكن لا أحب الإعلان عنه وهو رقم طبيعي.

وقال محمد حبشي، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون تايم سبورتس: جروس عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس الزمالك، وأخطره بكل طلباته، ولا توجد مشاكل في هذا الأمر.

وأوضح أن مدرب حراس المرمى سينضم إلى الجهاز في بداية شهر يناير، ولا يوجد حديث عن انضمام عنصر مصري جديد للجهاز الفني.

وأضاف: "المهمة ليست سهلة لأن جمهور الزمالك يرغب في المنافسة على كل البطولات، ونتمنى أن يتمكن من تحقيق البطولات وإسعاد الجمهور والإدارة، وجروس كان سعيدًا في ولايته الأولى في الزمالك لذا فضل العودة من جديد".

وأكد حبشي أن جروس لم يطلب تغيير الجهاز الطبي في الزمالك كما يتردد، وبشأن ملف بوبيندزا فقد اتخذ الزمالك الإجراءات القضائية العادية وقدم أوراقه، ومتأكد من أن الزمالك قدم ملفه بشكل جيد.