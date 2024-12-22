شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يواصل الغياب عن زد أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل عمار حمدي لاعب فريق زد اف سي الغياب عن فريقه في مباراته القادمة أمام إنبي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، لظروف الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وتعرض عمار حمدي للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام غزل المحلة ببطولة كأس الرابطة المصرية، وتأكد غيابه عن الفريق لمدة أسبوعين قبل التعافي من الإصابة، ومن ثم المشاركة في التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وفاز فريق زد على فاركو بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، ليصل إلى النقطة الثامنة في المركز الرابع.

وحقق زد الفوز في مباراتين على حرس الحدود وفاركو وتعادل مع الجونة ومودرن سبورت بينما خسر من الأهلي.