الامارات | مستقبل "ضبابي" للمجموعة الأولى في "خليجي 26" بعد جولة التعادلات.

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراتي الإمارات مع قطر والكويت مع عمان، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى لبطولة خليجي 26، والتي افتتحت منافساتها رسميا "السبت".

واشعلت تلك النتيجة مواجهات الجولة الثانية، والتي يلتقي فيها الأبيض الكويت، صاحبة الأرض والجمهور، عند الـ9:30 من مساء الثلاثاء، ويسبقها مباراة قطر مع عمان، لتبقى كل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها للمنتخبين المتأهلين إلى الدور نصف النهائي، عن المجموعة الأولى.

وأبى التاريخ أن يقلب صفحاته في المواجهات التي جمعت الأبيض مع العنابي، في بطولات كأس الخليج، إذ حضر التعادل في اللقاءات الأربع التي التقيا فيها على أرض الكويت.

ولعب الأبيض مع قطر في 20 مواجهة سابقة بدورات كأس الخليج قبل اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، ففاز الأبيض في خمس مواجهات، مقابل ثماني انتصارات لقطر وحضر التعادل بينهما في سبع مرات، وارتفع إلى ثمانية في لقاء الأمس.

وكرر التاريخ ذكرياته مع المباريات الافتتاحية، والتي عجز فيها أصحاب الأرض عن تحقيق أي انتصار لتستمر العقدة للدورة الـ14 تواليا، بعدما فشل الأزرق في الحفاظ على تقدمه مع عُمان بهدف سجله يوسف ناصر في الدقيقة 34، ثم أدرك منتخب عمان التعادل بهدف عصام الصبحي في الدقيقة 42.

وبذلك فشل منتخب الكويت في كسر عقدة تاريخية أخرى، حيث لم يحقق الفوز على نظيره العماني منذ 26 عاما، وذلك منذ الفوز بنتيجة 5-1 ضمن بطولة خليجي 14.

الغريب أن الأهداف الأربعة التي جاءت في مباراتي الجولة الأولى للمجموعة الأولى جاءت جميعها في الشوط الأول، دون أن يشهد الشوط الثاني أي أهداف.