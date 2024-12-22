الامارات | "الأبيض" يكتفى بالتعادل مع قطر في كأس الخليج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خيم التعادل الإيجابي 1-1 على نتيجة مباراة الإمارات مع قطر، والتي جرت على ملعب جابر المبارك الصباح بالكويت لحساب الجولة الأولى من خليجي 26.

وتقدم المنتخب القطري أولاً عن طريق أكرم عفيف، من ضربة جزاء، بعدما لمست الكرة يد المدافع خليفة الحمادي،"17".

وعدل يحي الغساني النتيجة في تسجيل هدف التعادل بمجهود فردي مميز بعد أن راوغ ثلاثة من مدافعي قطر وسدد في أقصى الزاويا اليسرى لمرمى مشعل برشم "45+1".

وجاء التفوق في بداية الشوط الأول لمصلحة الفريق القطري، والتي كاد معها المعز علي أن يمنحهم التقدم لمنتخب بلاده بعدما انفرد بالحارس خالد عيسى، من خطأ عصام فائز في التمرير، لكنه وضع الكرة بجوار القائم، "9".

وحضرت ردت فعل المنتخب الإماراتي بعد خمس دقائق من هدف قطر، حينما سدد ميلوني تسديدة زاحفة أرضية أبعدها الحارس إلى ضربة ركنية دون أن تُستغل.

ودانت من بعدها الأفضلية لمصلحة الأبيض الذي ضغط بشكل متتالي، حتى تمكن برونو أوليفيرا من تسجيل هدفا من هجمة كانت مُنظمة، ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل بعد تصديق من الفار "31".

واستمرت الأفضلية للفريق الإماراتي في الشوط الثاني لكن التهديد الحقيقي الأول كان متأخرا عبر تسديدة فابيو ليما قبل استبدله وأبعدها الحارس القطري لضربة ركنية، "71".