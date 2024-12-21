شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع بيراميدز 1 - 1 فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلى مع نظيره بيراميدز بنتيجة 1 -1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف تقدم الإسماعيلى مروان حمدى، وتعادل لبيراميدز أسامة جلال، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الدراويش للنقطة 5 فى المركز 13، فيما ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 8 فى المركز الرابع.

وأهدر إيريك تراوري لاعب الإسماعيلى فرصة هدف محقق بعد اختلال توازن أحمد الشناوى، وفى الدقيقة 12 سدد أحمد عاطف قطة كرة صاروخية ارتطمت فى قائم مرمى الدراويش.

وفى الربع ساعة الثانية تراجع ضغط بيراميدز على الدراويش، فى محاولة لخلخلة دفاعات الإسماعيلى والوصول إلى المرمى عن طريق الكرات العرضية، وفى الدقيقة 29 سجل مروان حمدى هدف التقدم للإسماعيلى بتسديدة قوية.

وفى الدقيقة 45 نجح أسامة جلال فى تسجيل هدف التعادل لبيراميدز بعد كرة ركنية أرسلها محمد الشيبى، وفى الدقيقة 54 دخل على جبر مدافع بيراميدز بدلاً من أحمد سامى الذى تعرض للإصابة.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافط - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس.

وضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من: حارس مرمى: كمال السيد، الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عماد حمدي، محمد نصر، الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، نادر فرج، إيريك تراوري، مروان حمدي، الهجوم: خالد النبريصي.

البدلاء: عبد الله جمال، على الملواني، حاتم سكر، محمد عبد السميع، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، عبد الله السعيد، ومحمد زيدان.