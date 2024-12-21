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كواليس مران الأهلى الأخير قبل مباراة شباب بلوزداد بدورى أبطال أفريقيا غدا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

السبت، 21 ديسمبر 2024 09:06 م

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم السبت على ملعب استاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدًا في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص اللاعبون على قراءة الفاتحة قبل بداية فقرات المران الجماعي، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة فنية قصيرة مع اللاعبين، للحديث حول عدد من الأمور الفنية قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا وفنيِّا متنوعًا تحت إشراف مارسيل كولر، الذي اختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري والمحدد لها السادسة مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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