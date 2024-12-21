الامارات | عقدة المستضيف في المباريات الافتتاحية .. العرض مستمر في "خليجي 26"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجددت عقدة أصحاب الضيافة في المباريات الافتتاحية للمرة السادسة عشر على التوالي في تاريخ بطولة كأس الخليج لكرة القدم بعد أن سقط المنتخب الكويتي (المستضيف) مساء اليوم في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام شقيقه العماني.

ومنذ فوز المنتخب الوطني الإماراتي على شقيقه القطري بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية للدورة الـ 12 التي استضافها في عام 1994 لم يتسن لأي منتخب مستضيف للبطولة أن يتجاوز حمى البدايات.

وكان المنتخب العماني خسر من السعودية بهدف نظيف في "خليجي 13"، وتكبد المنتخب البحريني الهزيمة على يد الإمارات في "خليجي 14"، وتعادلت السعودية أمام الكويت في "خليجي 15"، وسقطت الكويت في فخ التعادل السلبي أمام عمان في "خليجي 16".

وتعادلت قطر مع الإمارات 2-2 في خليجي "17"، وخسر "الأبيض" أمام عمان 1-2 في "خليجي 18"، وتعادلت عمان أمام الكويت سلبياً في "خليجي 19"، وخسرت اليمن من السعودية صفر-4 في خليجي "20"، وسقطت البحرين في فخ التعادل السلبي أمام عمان في "خليجي 21".

واستمر سقوط البلد المنظم في المباراة الافتتاحية في "خليجي 22" بعد تعادل السعودية مع قطر 1-1، وخسرت الكويت من السعودية 1-2 في "خليجي 23"، وتكبدت قطر الخسارة على يد العراق 1-2 في "خليجي 24"، وفي النسخة الماضية "خليجي 25" تعادلت العراق سلبياً مع عمان، بينما في النسخة الحالية تعادلت الكويت أمام عمان 1-1.