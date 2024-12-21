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بطولة إنكلترا: الكرواتي يوريتش مدربا جديدا لساوثمبتون

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الرياص - اسماء السيد - لندن : عيّن ساوثمبتون، صاحب المركز الأخير في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، الكرواتي إيفان يوريتش مدربا جديدا له في عقد يمتد لعام ونصف، خلفا لراسل مارتن المقال من منصبه بسبب سوء النتائج.

وكان يوريتش أقيل من منصبه مدربا لروما الإيطالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد أقل من شهرين من تعيينه لسوء النتائج، علما أنه قاده في 12 مباراة في جميع المسابقات، محققا أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وخمس هزائم.

وقال يوريتش "أنا سعيد للغاية، أعتقد أنه تحد كبير لكني متفائل لأني رأيت فريقا يستطيع تطوير مستواه".

وحقق ساوثمبتون الفوز في مباراة واحدة فقط من أصل 16 وتعرض لـ13 هزيمة، إضافة إلى تعادلين. ويملك الفريق خمس نقاط فقط من أصل 48 ممكنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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