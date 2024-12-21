شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل مع الإسماعيلى 1 - 1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الإسماعيلى وبيراميدز التي تجمعهما حاليًا على استاد الإسماعيلية، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

أهدر إيريك تراوري لاعب الإسماعيلى فرصة هدف محقق بعد اختلال توازن أحمد الشناوى، وفى الدقيقة 12 سدد أحمد عاطف قطة كرة صاروخية ارتطمت فى قائم مرمى الدراويش.

وفى الربع ساعة الثانية تراجع ضغط بيراميدز على الدراويش، فى محاولة لخلخلة دفاعات الإسماعيلى والوصول إلى المرمى عن طريق الكرات العرضية، وفى الدقيقة 29 سجل مروان حمدى هدف التقدم للإسماعيلى بتسديدة قوية.

وفى الدقيقة 45 نجح أسامة جلال فى تسجيل هدف التعادل لبيراميدز بعد كرة ركنية أرسلها محمد الشيبى.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافط - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس.

ويضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من: حارس مرمى: كمال السيد، الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عماد حمدي، محمد نصر، الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، نادر فرج، إيريك تراوري، مروان حمدي، الهجوم: خالد النبريصي.

البدلاء: عبد الله جمال، على الملواني، حاتم سكر، محمد عبد السميع، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، عبد الله السعيد، ومحمد زيدان.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفا واستقبلت شباكهم هدفين، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع قبل هذه الجولة برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مثله، وسجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.