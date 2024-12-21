شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يقرر تعيين كريم درويش مديرا للبرنامج الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، بمقر الاتحاد - أعلى مجمع حمامات السباحة بهيئة استاد القاهرة، وفيما يلي أهم ما جاء في الاجتماع من قرارات الاتحاد المصرى للاسكواش:

تعيين كريم درويش - مديراً للبرنامج الأوليمبي (لجنة الاولمبيات وضم اللجنة الفنية لهذه اللجنة.

عُقد اجتماع لجميع المديرين الفنيين خلال فترة إقامة بطولة كأس مصر لمناقشة نظام المسابقات في الموسم الجديد (لجنة المسابقات) + (لجنة المدربين)

صياغة اعلان على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الاتحاد بشأن التقديم لمنصب رئيس لجنة المسابقات حتى يوم 2024/2/28 متضمناً بعض الشروط (لجنة المسابقات) صياغة.

إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الاتحاد بشأن التقديم لمنصب رئيس لجنة الحكام متضمناً بعض الشروط (لجنة الحكام في خلال 15 يوما من تاريخ نزول الاعلان.

صياغة إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الاتحاد بشأن التقديم لمنصب رئيس لجنة المدربين متضمناً بعض الشروط (لجنة المدربين) في خلال 15 يوما من تاريخ نزول الإعلان.

تعيين تامر ممدوح - مديراً لإدارة صفحات التواصل الاجتماعي للاتحاد الجنة السوشيال ميديا) صياغة اعلان على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الاتحاد بشأن الانضمام التطوعي للجنة (لجنة الرواد).

عمل اعلان بالجريدة لطلب كل من: مدير تنفيذي + مدير تسويق أو شركة تسويق وكل اعلان يتضمن بعض الشروط التي سيتم إعلانها في حينه.

صياغة اعلان على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الاتحاد بشأن الانضمام التطوعي لرئاسة وعضوية مناطق الاتحاد (القاهرة) - الإسكندرية - بورسعيد – الجيزة) تعيين مستشار قانوني للاتحاد للدورة 2024 - 2028، وتوجيه الشكر للمستشار القانوني السابق للاتحاد .