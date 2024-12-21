شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهدر فرصة هدف والقائم يتصدى لبيراميدز فى أول ربع ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة الإسماعيلى وبيراميدز التي تجمعهما حاليًا على استاد الإسماعيلية، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وما زال التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء.

أهدر إيريك تراوري لاعب الإسماعيلى فرصة هدف محقق بعد اختلال توازن أحمد الشناوى، وفى الدقيقة 12 سدد أحمد عاطف قطة كرة صاروخية ارتطمت فى قائم مرمى الدراويش.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافط - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس.

ويضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من: حارس مرمى: كمال السيد، الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عماد حمدي، محمد نصر، الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، نادر فرج، إيريك تراوري، مروان حمدي، الهجوم: خالد النبريصي.

البدلاء: عبد الله جمال، على الملواني، حاتم سكر، محمد عبد السميع، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، عبد الله السعيد، ومحمد زيدان.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفا واستقبلت شباكهم هدفين، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع قبل هذه الجولة برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مثله، وسجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.