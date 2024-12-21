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الزمالك يهزم الأهلى 32 - 31 فى ثانى جولات دورى سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 21 ديسمبر 2024 08:00 م

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

كما شهدت الجولة الماضية فوز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 45-9 فى إطار أولى جولات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2025  أمس الجمعة.

فيما شهدت نفس الجولة فوز كل من سموحة على الجزيرة بنتيجة 30-24 والزمالك على الزهور 30-20.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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