التعادل السلبى يحسم مواجهة غزل المحلة والاتحاد السكندرى بدورى NILE

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى مواجهة غزل المحلة والاتحاد السكندرى فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 5 محتلاً المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما فريق الاتحاد ارتفع رصيده للنقطة 8 محتلا المركز السادس.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامه من قبل لاعبو فريق غزل المحلة وأهدار أخطر الكرات عن طريق التونسى محمد على بن حمودة عقب تسديد ركلة حره مباشرة ولكن ترتديم بالعارضه لحارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى في الدقيقة 23 بينما لم يظهر هجمات للاعبو سيد البلد على مدار الـ45 دقيقة الأولى.

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة شوقى غريب المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: عمرو الجزار ، أحمد حكم ، أحمد كاستيلو ، محمد جابر.

خط الوسط: مورى توريه ، محمد أشرف "بن شرقى" ، حميدو عبدول.

الهجوم: محمد حمدى ذكى، عبده يحيى، محمد على بن حمودة.

بينما يضم تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو كل من:



حراسة المرمى: صبحى سليمان.

خط الدفاع: عبدالله بكرى ، محمود شبانة ، مصطفى إبراهيم ، مروان داود.

خط الوسط: مورو ساليفيو ، فيليب ناسمينتو ، عمر الوحش ، إسلام سمير.

الهجوم: فادى فريد ، إيمانويل.

وأدار المباراة تحكيميا مصطفى الشهدي حكمًا للساحة ويعاونه أحمد صلاح ومحمد محمود لطفي، وعمرو عايد حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد الشناوي ويساعده أحمد حامد فهيم.