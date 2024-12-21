تذكرتى تعلن بدء الحجز لحضور مباريات الأسبوع السادس بدورى NILE

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تذكرتى ، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فتح باب الحجز أمام الجماهير المصرية لحضور مباريات الأسبوع السادس بدورى NILE.

وجاءت مواعيد مباريات الأسبوع السادس بالدورى المصرى كالتالى:

ويتواصل هاني أبو ريدة ، رئيس اتحاد الكرة، مع الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي بالفيفا من أجل الاستقرار على الخبير الأجنبي الذي يقود لجنة الحكام الرئيسية خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يبدأ الخبير الأجنبي عمله مع لجنة الحكام بداية من يناير المقبل.

ويفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، بين 3 خبراء أجانب لقيادة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، ويدرس المجلس 3 سير ذاتية لخبراء أجانب ألماني وإنجليزي وفرنسي لقيادة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.