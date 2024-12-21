شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يعلن تشكيل الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمد إبراهيم، المدير الفني للإسماعيلي ، تشكيل فريقه استعدادا للقاء بيراميدز في الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل جاء كالتالي.

حارس مرمى: كمال السيد

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عماد حمدي، محمد نصر .

الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، نادر فرج، إيريك تراوري ، مروان حمدي .

الهجوم: خالد النبريصي.

البدلاء: عبد الله جمال، على الملواني، حاتم سكر، محمد عبد السميع، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، عبد الله السعيد، ومحمد زيدان.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفا واستقبلت شباكهم هدفين، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع قبل هذه الجولة برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مثله، سجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.