شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل فى مباريات الجولة الـ14 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الكرة إجراء تعديل على مباريات الجولة الرابعة عشرة بدورى المحترفين ، بحيث تقام مباراة السكة الحديد ووى يوم الإثنين بدلا من الأحد، على أن يتم تقديم مباراة لافيينا وبلدية المحلة لتقام الأحد بدلا من الإثنين.

يأتي ذلك بسبب إقامة مباراة بلدية المحلة وسبورتنج المؤجلة الخميس المقبل، وهو ما يتيح الفرصة لأبناء المحلة فى العودة من منتجع الأسيوطى المقرر أن يستضيف لقاء فريقهم أمام لافيينا إلى المحلة للإستعدادا لمواجهة سبورتنج .

ومن المقرر أن تقام غدا الأحد 5 مباريات وهم بروكسى مع القناة ، كهرباء الإسماعيلية مع سبورتنج ، ووادى دجلة مع السويس ، الترسانة مع الداخلية ، ولافيينا مع بلدية المحلة.