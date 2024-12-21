شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أسامة يجتمع مع جروس على هامش مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم مساء اليوم، استعدادًا لطلائع الجيش.

وجاء اجتماع رئيس الجهاز الطبى مع جروس للتحدث عن حالة اللاعبين الماصبين، والتطرق لواقعة حديث المدير الفنى عن تجدد إصابة ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق فى مواجهة سيراميكا.

وتجددت إصابة ناصر ماهر فى العضلة الخلفية ولم يستطع استكمال مباراة سيراميكا التي أقيمت الخميس الماضي في الجولة الخامسة من الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بينما يفتقد الجهاز الفني جهود نبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويفكر جروس مع معاونيه في حل أزمة وسط الزمالك عن طريق تثبيت التشكيل أمام طلائع الجيش باستثناء دخول زياد كمال على حساب دونجا، والاعتماد على أحمد زيزو فى مركز صانع الألعاب، إلا أن المدير الفني لم يستقر على قراره النهائي ولكن كلها خيارات مطروحة على طاولة الجهاز الفني.