شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز أشرف داري للمشاركة أساسياً أمام شباب بلوزداد غداً والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الجهاز الفني لفريق الأهلي تجهيز المغربي أشرف داري للمشاركة أساسياً في مباراة شباب بلوزداد الجزائري غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في ظل رغبة الجهاز الفني فى الاطمئنان على حالة اللاعب وإكسابه حساسية المباريات، بعدما غاب عن المشاركة لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يقوم الجهاز الفني للأهلي بإراحة ياسر إبراهيم مدافع الفريق والدفع بأشرف داري، بعدما اشتكى ياسر من الإصابة بعد مباراة باتشوكا المكسيكي، قبل أن يتعافى ويدخل قائمة المباراة، ولكن قد يفضل الجهاز الفني منحه قسطاً أكبر من الراحة في المقابل يجهز داري للاعتماد عليه فى المرحلة المقبلة.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وعُقد ظهر اليوم، السبت، بمقر الأهلي بالجزيرة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري للاتفاق على كافة التفاصيل والترتيبات الإدارية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

حضر الاجتماع ممثلو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ومراقب المباراة ومندوبو نادي شباب بلوزداد، وحضر من الأهلي سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد وكرم عطا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من التيشرت الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد قميص وشورت باللون الكحلي، وشراب من اللون الأبيض، ويرتدي حارس مرماه قميص وشورت باللون البرتقالي وشراب باللون الأصفر.

وخلال الاجتماع تمت مراجعة الترتيبات الخاصة بمواعيد الوصول إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء وغيرها من الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء، ومن المقرر أن يلتقي الاهلى مع شباب بلوزداد في السادسة مساء غد الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏