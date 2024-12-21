شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين غزل المحلة والاتحاد السكندرى فى الشوط الأول بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول بين فريقي غزل المحلة والاتحاد السكندرى فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبى فريق غزل المحلة، وإهدار أخطر الكرات عن طريق التونسى محمد على بن حمودة عقب تسديد ركلة حرة مباشرة ولكن ترتطم بالعارضة بمرمى فريق الاتحاد السكندرى فى الدقيقة 23 بينما لم تظهر هجمات خطيرة للاعبى سيد البلد على مدار الـ45 دقيقة الأولى.

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة شوقى غريب المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. عامر عامر.

خط الدفاع .. عمرو الجزار ، أحمد حكم ، أحمد كاستيلو ، محمد جابر.

خط الوسط .. مورى توريه ، محمد أشرف "بن شرقى" ، حميدو عبدول.

الهجوم .. محمد حمدى ذكى، عبده يحيى، محمد على بن حمودة.

بينما يضم تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو كل من :

حراسة المرمى .. صبحى سليمان.

خط الدفاع ..عبدالله بكرى ، محمود شبانة ، مصطفى إبراهيم ، مروان داود.

خط الوسط ..مورو ساليفيو ، فيليب ناسمينتو ، عمر الوحش ، إسلام سمير.

الهجوم ..فادى فريد ، إيمانويل.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط قبل هذه الجولة، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في مواجهتين، سجل لاعبو المحلة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

بينما يحتل فريق الاتحاد المركز السابع قبل انطلاق الجولة برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، سجل لاعبو زعيم الثغر 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

ويدير المباراة تحكيميا مصطفى الشهدي حكما للساحة ويعاونه أحمد صلاح ومحمد محمود لطفي، وعمرو عايد حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد الشناوي ويساعده أحمد حامد فهيم.