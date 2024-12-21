شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد مباريات الأسبوعين 11 و12 بدورى القسم الثاني بسبب كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تعديل مواعيد مباريات الأسبوعين الـ11 والـ12 لأندية المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني، نظرا لتعارضها مع مواعيد مباريات الدور التمهيدى الرابع لبطولة كأس مصر ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق.

وأرسل اتحاد الكرة الجدول المُعدل للأندية، وجاء كالتالى:



الجدول بعد التعديل

ويناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، فى اجتماعه غدا الأحد تشكيل اللجنة الفنية الجديدة والتى من المقرر أن تضم مجموعة من نجوم الكرة أصحاب الخبرات على رأسهم حسن شحاتة ومحسن صالح وحلمي طولان وعلى أبو جريشة كما تردد إسم حسن فريد للدخول ضمن تشكيل اللجنة.

وتتولي هذه اللجنة، بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، تقييم الأجهزة الفنية للمنتخبات بعيداً عن المنتخب الأول، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة وارتباطات المنتخبات الوطنية المقبلة.

من ناحية أخرى، يفضل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، التعاقد مع خبير أوروبى لرئاسة لجنة الحكام فى المرحلة المقبلة، مستبعدا فكرة التعاقد مع خبير لاتينى أو آسيوى.

ويفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين 3 خبراء أجانب لقيادة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، ويدرس المجلس 3 سير ذاتية لخبراء أجانب ألمانى وإنجليزى وفرنسى لقيادة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

ويتواصل هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي يفا من أجل الاستقرار على الخبير الأجنبي الذي يقود لجنة الحكام الرئيسية خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يبدأ الخبير الأجنبى عمله مع لجنة الحكام بداية من يناير المقبل.