شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تلقيه إخطاراً من فيفا باستلام شكوى بوبيندزا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تلقيه إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشكوى اللاعب آرون بوبيندزا لاعب بوخارست الرومانى.

وكتب أدهم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى، "تم تقديم شكوي اللاعب ارون بوبيندزا رسميا، وتلقى النادي الإخطار بالاستلام الرسمي من الفيفا".

وبدأت أزمة بوبيندزا مع الزمالك بعد إعلان النادي توصله لاتفاق مع اللاعب والحصول على البطاقة الدولية الخاصة به، إلا أنه وقع للنادى الرومانى في النهاية، ضارباً عرض الحائط بجميع الاتفاقيات والالتزامات مع النادى.

وكشفت صحيفة رومانية عن تلقى نادى رابيد بوخارست الرومانى إخطارا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يؤكد وجود نزاع حول لاعبه الجابونى بوبيندزا، بعدما قدم نادى الزمالك شكوى رسمية تتضمن ما يثبت توقيع المهاجم على اتفاق مكتوب مع الفريق المصري.