شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يضمن صدارة ترتيب الدوري قبل ختام الجولة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

ضمن النادي المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، مع استكمال مباريات الجولة الخامسة من عمر المسابقة المحلية، وذلك على الرغم من تعثر الفريق البورسعيدي بالتعادل أمام حرس الحدود في المباراة الأخيرة.

ويمتلك المصري 11 نقطة في صدارة الدوري، بعد خوض 5 مباريات، ويليه الزمالك برصيد 10 نقاط بعد خوض 5 لقاءات أيضاً، ثم الأهلي برصيد 8 نقاط، وزد برصيد 8 نقاط بعد فوزه على فاركو بهدفين مقابل هدف، ثم سيراميكا الذي تعادل مع الزمالك بهدف لمثله، وفي المركز السادس يأتي بيراميدز برصيد 7 نقاط وحال فوزه لن يصل إلى قمة الدوري.

وأغلق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، صفحة مواجهة حرس الحدود والتي انتهت بتعادل الفريقين سلبياً في الجولة الخامسة من الدوري، استعداداً لمواجهة الأهلي في الجولة السادسة من البطولة المحلية.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

ونجح النادي المصري في حصد 11 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف كأقوى خط دفاع في الدوري.

وكان المصري قد تغلب في مشواره بالدوري على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثالثة، ثم فاز على بيراميدز بهدف نظيف أيضاً في الجولة الرابعة، ويبحث الفريق البورسعيدي عن حصد بطولة في الموسم الجاري مع انطلاقته المميزة بالدوري.