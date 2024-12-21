شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الإسماعيلى في الثامنة مساء اليوم، السبت، نظيره فريق بيراميدز باستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى nile.

وتبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 21.93 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للدراويش 2.80 مليون يورو.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث خسر الإسماعيلى أمام إنبى بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما خسر بيراميدز من المصرى بهدف نظيف في نفس الجولة.

وطالب حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، اللاعبين بضرورة نسيان الخسارة من إنبى، والتركيز على مواجهة بيراميدز التي ستكون صعبة ويحتاج فيها كل اللاعبين لبذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وعمل على تصحيح أخطاء المهاجمين وإهدارهم الفرص السهلة أمام المرمى، مشددا على ضرورة استغلال كل الفرص من أجل تحقيق الفوز، متسلحا بوجود الجماهير.