شكرا لقرائتكم خبر عن فادى فريد يقود هجوم الاتحاد السكندرى أمام غزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، التشكيل الأساسى لمواجهة غزل المحلة بعد قليل باستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ويضم التشكيل كلا من :

حراسة المرمى .. صبحى سليمان.

خط الدفاع ..عبدالله بكرى ، محمود شبانة ، مصطفى إبراهيم ، مروان داود.

خط الوسط ..مورو ساليفيو ، فيليب ناسمينتو ، عمر الوحش ، إسلام سمير.

الهجوم ..فادى فريد، وإيمانويل.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط قبل هذه الجولة، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في مواجهتين، سجل لاعبو المحلة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

بينما يحتل فريق الاتحاد المركز السابع قبل انطلاق الجولة برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، سجل لاعبو زعيم الثغر 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.