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شوقى غريب يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة الاتحاد السكندرى فى دورى NILE

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القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقى غريب، المدير الفني لفريق غزل المحلة ، التشكيل الأساسى لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد قليل باستاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى .. عامر عامر.

خط الدفاع .. عمرو الجزار ، أحمد حكم ، أحمد كاستيلو ، محمد جابر.

خط الوسط .. مورى توريه ، محمد أشرف "بن شرقى" ، حميدو عبدول. 

الهجوم .. محمد حمدى ذكى، عبده يحيى، محمد على بن حمودة. 

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط قبل هذه الجولة، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في مواجهتين، سجل لاعبو المحلة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

بينما يحتل فريق الاتحاد المركز السابع قبل انطلاق الجولة برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، سجل لاعبو زعيم الثغر 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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