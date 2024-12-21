شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة الاتحاد السكندرى فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقى غريب، المدير الفني لفريق غزل المحلة ، التشكيل الأساسى لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد قليل باستاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى .. عامر عامر.

خط الدفاع .. عمرو الجزار ، أحمد حكم ، أحمد كاستيلو ، محمد جابر.

خط الوسط .. مورى توريه ، محمد أشرف "بن شرقى" ، حميدو عبدول.

الهجوم .. محمد حمدى ذكى، عبده يحيى، محمد على بن حمودة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط قبل هذه الجولة، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في مواجهتين، سجل لاعبو المحلة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

بينما يحتل فريق الاتحاد المركز السابع قبل انطلاق الجولة برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، سجل لاعبو زعيم الثغر 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.