7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم السبت 21-12-2024، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يفاضل بين شحاتة وزياد كمال لتعويض غياب دونجا أمام سيراميكا، ولجنة التخطيط بالأهلي توصي بقيد علي معلول فى يناير ورفض العروض الخليجية.

الزمالك يفاضل بين شحاتة وزياد كمال لتعويض غياب دونجا أمام سيراميكا

يفاضل الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة السويسري جروس ، بين الثنائي محمد شحاتة وزياد كمال لاعبى الفريق لتواجد أحدهما فى التشكيل الأساسي لفريقه فى مباراة طلائع الجيش، المقرر لها الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

لجنة التخطيط بالأهلي توصي بقيد علي معلول فى يناير ورفض العروض الخليجية

أوصت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بقيد الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأكدت اللجنة، التي يترأسها مختار مختار، أن تواجد علي معلول في قائمة الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الجاري وبطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا أصبح مهماً لما يمثله النجم التونسي من إضافة كبيرة للفريق على الصعيد الفني.

المصري يقرر قيد أحمد أيمن منصور فى يناير المقبل

استقر الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، على قيد أحمد أيمن منصور مدافع الفريق في القائمة المحلية يناير المقبل، وذلك بعد تأكد جاهزيته بشكل تام للمشاركة مع المصري في المباريات، عقب الانتهاء من برنامجه التأهيلي من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق بالموسم الماضي.

موقف الأهلي من إعادة أحمد القندوسي بعد انتهاء إعارته لسيراميكا

رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة إعادة الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق المُعار لنادي سيراميكا رغم تألق اللاعب مع ناديه الحالي.

جروس يُطالب الزمالك بحسم ملف تجديد عقد زيزو

طالب السويسرى جروس المدير الفني للزمالك مسئولي النادى بسرعة حسم ملف تجديد عقد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق مؤكداً لهم أنه من العناصر والركائز الأساسية في الفريق ولن يسمح برحيله قبل الانتقالات الشتوية المقبلة.

رمضان صبحى على رأس 5 غيابات عن بيراميدز أمام الإسماعيلى الليلة فى الدوري

يواجه فريق الإسماعيلى ، في الثامنة مساء اليوم السبت، نظيره بيراميدز باستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى nile.

كولر يضع الرتوش الأخيرة الليلة على خطة الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد

يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى اليوم السبت الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة.