شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تصريحات كولر والشناوى عن مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك جانباً من تصريحات السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة ومحمد الشناوى قائد الفريق فى المؤتمر الصحفى لمباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جاهزية الفريق لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غدًا باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعرب مارسيل كولر عن أمله في الحضور الجماهيري غدًا؛ لدعم الفريق، مؤكدًا أن الفترة الحالية تحتاج إلى مؤازرة الجماهير وحضورهم بكثافة.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، «نواجه منافسا قويًا، تقابلنا مرتين خلال الموسم الماضي، وانتهى اللقاءان بالتعادل، وهو ما يؤكد أهمية وقوة مباراة غد أمام شباب بلوزداد».

وأوضح المدير الفني للأهلي أن استغلال الفرص يحتاج إلى تركيز شديد، وأن العمل على ذلك أيضا يحتاج إلى وقت كافٍ، وأنه يعمل بشكل مستمر خلال التدريبات على علاج هذه الظاهرة، لاسيما أنها متكررة، مثلما حدث مؤخرًا في مباراة باتشوكا في كأس التحدي.

وأشار كولر إلى أن خلق الفرص أمام المرمى أمر يسعده، لكن مصدر سعادته الحقيقي يكون في استغلالها وتسجيل الأهداف، معربًا عن أمله في أن يكون التوفيق حليف اللاعبين غدًا، وأن يتم تطبيق الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها خلال فترة التحضير للمباراة.

وأكد كولر أن الفريق والجهاز الفني كانا في حالة حزن عقب مباراة باتشوكا، وأن الفترة بين لقائي كأس التحدي وشباب بلوزداد كانت كافية للتحضير، مشددا على أن الأهلي سيبذل أقصى جهد غدا من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

وأبدى المدير الفني تفهمه لحالة حزن أي لاعب في حال تغييره، ولكنه كمدرب يعمل لمصلحة الفريق، لافتًا إلى أن الأمر الإيجابي هو تعامل اللاعبين ومدى جديتهم في بذل المزيد من الجهد للعودة من جديد للتواجد في تشكيل الفريق.

فيما أكد محمد الشناوي، قائد الأهلى، أن فريقه يركز على مباراة بلوزداد، وأضاف فى المؤتمر الصحفي اليوم، «أمامنا مباراة قوية غدًا أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، وندرك مدى أهميتها وهدفنا الفوز بها للتواجد على صدارة المجموعة».