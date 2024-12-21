شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى لـ"الخليج 365": "شيكابالا كان بييجي التمرين بجلابية بيضا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشف طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، كواليس أول مقابلة بينه وبين محمود عبد الرازق شيكابالا نجم القلعة البيضاء خلال تواجده بفريق أسوان.

وقال طارق مصطفى، فى تصريحات لـ"الخليج 365" متحدثاً عن رؤيته لمستقبل شيكابالا بعد اعتزال الكرة، "هذا القرار يرجع إلى شيكابالا، هو من يقرر أن يكون مدرباً أو يسلك طريقاً آخر، وعليه أن يبدأ بذلك من الآن، إذا كان يرغب فى أن يكون مدرباً عليه الحصول على الدورات اللازمة، شيكابالا من أحرف اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي، وأعرفه منذ أن كان يأتي التمرين برفقة شقيقه عبد الباسط ومرتديا الجلابية البيضا وماسك العيال الأكبر منه هاريهم ترقيص، هو حريف جداً وموهبة غير عادية".

نجح طارق مصطفى فى وضع اسمه بين كبار النجوم بعدما لعب فى شوارع إمبابة، انتقل بعدها إلى الشرقية للدخان، أحد فرق القسم الثانى ثم انتقل للزمالك فى صفقة لم تكلف خزينة النادى الأبيض كثيرا، إلا أن طارق مصطفى وضع نفسه فى التشكيلة الأساسية للمارد الأبيض منذ قدومه وقاده للحصول على البطولة الأفريقية، و خاض تجربة احتراف فى أندية نوشاتل زاماكس السويسري ثم أنقرة جوجو التركى، قبل أن يعود إلى الدورى المصرى عن طريق قلعة الدراويش، وسجل الهدف التاريخى فى مرمى جنوب أفريقيا فى نهائى 1998 ببوركينا فاسو بالبطولة الأفريقية، التى حصل عليها المنتخب الوطنى بعد فوزه فى النهائى على منتخب الأولاد بهدفين نظيفين.