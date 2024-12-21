شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تصريحات مثيرة لـ أحمد ياسر ريان.. أبرزها ماييلي أفضل من أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

أثار أحمد ياسر ريان مهاجم فريق البنك الأهلي حاليًا، والنادي الأهلي السابق، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره عبر قناة أون تايم سبورت، حيث أكد أنه كان قريبًا من الانتقال إلى نادي الزمالك، غير أن المفاوضات لم تكتمل.

وجاءت أبرز التصريحات التي أطلقها أحمد ياسر ريان كالتالي:

أحمد ياسر ريان: فيستون ماييلي أفضل من وسام أبو علي

أكد أحمد ياسر ريان، أن الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم فريق بيراميدز أفضل من الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي، وقال أحمد ياسر ريان: فيستون ماييلي، أفضل من وسام أبوعلى، فهو سجل الموسم الماضي أهداف كثيرة ليس من بينها ضربات جزاء، ومعظم أهداف وسام أبوعلى، في الموسم الماضي، كانت من ضربات جزاء.

أحمد ياسر ريان: لو أنا في الأهلي "هلعب" على وسام

واصل أحمد ريان هجومه على مهاجم الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي قائلاً: "لو أنا موجود في النادي الأهلي هلعب على وسام أبوعلى، وهتكون هناك منافسة قوية بينا على المشاركة بصفة أساسية".

أحمد ياسر ريان يعترف بمفاوضات الزمالك

اعترف أحمد ياسر ريان، بدخوله في مفاوضات للانتقال إلى نادي الزمالك، غير أنها لم تكتمل، وقال لاعب الأهلي السابق: "الزمالك فاوضني عدة مرات وكنت قريبا للغاية من الانتقال إليه في يناير الماضي، تحدثت مع أحمد مجدي مدرب الزمالك وأقنعني بالانضمام للأبيض لكن المفاوضات لم تكتمل، وقررت مغادرة النادي الأهلي بسبب صعوبة حصولي على فرصة".

شرط الأهلي يعطل انتقال ريان إلى الزمالك

أوضح أحمد ياسر ريان أن شرط النادي الأهلي يعيق انتقاله إلى الزمالك، قائلًا: "دائما كان هناك تفاوض من قبل مسئولى نادى الزمالك، ولكن هناك بند فى عقدى من قبل الأهلى مع سيراميكا لديهم الحق فى العودة للفريق الأحمر، والإنتقال إلى أحدهم إلا بموافقة القلعة الحمراء".