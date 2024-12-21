شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد آخر مران للأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

بناء على المناقشات التي جرت من جانب مسئولي الاتحاد الأفريقي في الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، الذي عقد ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، ‏تم الاتفاق على أن يخوض الأهلي بالنادي مرانه فى السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.‏

وعُقد ظهر اليوم، السبت، بمقر الأهلي بالجزيرة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري للاتفاق على كافة التفاصيل والترتيبات الإدارية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

حضر الاجتماع ممثلو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ومراقب المباراة ومندوبو نادي شباب بلوزداد، وحضر من الأهلي سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد وكرم عطا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من التيشرت الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد قميص وشورت باللون الكحلي، وشراب من اللون الأبيض، ويرتدي حارس مرماه قميص وشورت باللون البرتقالي وشراب باللون الأصفر.

وخلال الاجتماع تمت مراجعة الترتيبات الخاصة بمواعيد الوصول إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء وغيرها من الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء، ومن المقرر أن يلتقي الاهلى مع شباب بلوزداد في السادسة مساء غد الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏