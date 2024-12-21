شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباريات اليوم فى الجولة الخامسة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، السبت، مواجهتان مثيرتان ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري، حيث يلتقي بيراميدز مع الإسماعيلي، فيما يصطدم غزل المحلة بالاتحاد السكندري في المهمة الأولى لشوقي غريب بالدوري مع الفريق المحلاوي، حيث يبحث كل فريق عن الفوز بثلاث نقاط ثمينة تحسن وضعه فى جدول ترتيب المسابقة.

س: ما موعد مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري؟ ج:تقام مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندري في الخامسة مساءً باستاد غزل المحلة، في أول ظهور لشوقي غريب المدير الفني الجديد لغزل المحلة بمسابقة الدوري. س: ما هو موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي؟ ج:تقام مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الثامنة مساءً باستاد الإسماعيلية، معقل الدراويش، ويبحث كل فريق عن حصد ثلاث نقاط لتحسين مركزه في الدوري. س: ما هو ترتيب الفرق الأربعة قبل مواجهتي اليوم؟ ج: يحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفا واستقبلت شباكهم هدفين، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع قبل هذه الجولة برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مثله، سجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.



ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط قبل هذه الجولة، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في مواجهتين، سجل لاعبو المحلة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف، فيما يحتل فريق الاتحاد المركز السابع قبل انطلاق الجولة برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، سجل لاعبو زعيم الثغر 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

س: من هم حكام مباريات اليوم؟ ج:أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، أسماء حكام مباراتي اليوم السبت، في ختام الجولة الخامسة من الدوري، ومن المقرر أن يدير لقاء غزل المحلة والاتحاد السكندري الحكم مصطفى الشهدي، ويعاونه أحمد صلاح ومحمد محمود لطفي، وعمرو عايد، حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو الحكم محمد الشناوي، ويعاونه أحمد حامد فهيم.فيما يدير لقاء الإسماعيلي وبيراميدز الحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه أحمد توفيق طلب وشهاب راشد، وجلال أحمد، حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو يتواجد الحكم علاء صبري ويعاونه محمد عبد الحافظ. س: ما هو موقف قمة الدوري مع انتهاء الجولة الخامسة؟ ج:ضمن النادي المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، مع ختام مباريات الجولة الخامسة من عمر المسابقة المحلية، وذلك على الرغم من تعثر الفريق البورسعيدي بالتعادل أمام حرس الحدود في المباراة الأخيرة، ويمتلك المصري 11 نقطة في صدارة الدوري بعد خوض 5 مباريات، ويليه نادي الزمالك برصيد 10 نقاط بعد خوض 5 لقاءات أيضاً، ثم الأهلي برصيد 8 نقاط، وزد برصيد 8 نقاط بعد فوزه على فاركو بهدفين لهدف، ثم سيراميكا الذي تعادل مع الزمالك بهدف لمثله، وفي المركز السادس يأتي بيراميدز برصيد 7 نقاط وحال فوزه لن يصل إلى قمة الدوري.