شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يرفض الراحة قبل مواجهة سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

رفض طارق مصطفى ، المدير الفني للبنك الأهلي ، منح لاعبيه راحة عقب الفوز على مودرن سبورت بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

ويعود فريق البنك الأهلي إلى التدريبات اليوم، السبت، استعداداً للقاء المقبل أمام سيراميكا، والذي يجمع الفريقين فى الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

ونجح لاعبو البنك الأهلي في تحقيق أول فوز لهم بالدوري في الموسم الجاري، عقب التغلب على مودرن سبورت بهدف نظيف، حيث استهل البنك الأهلي مشواره في البطولة المحلية بالهزيمة أمام الزمالك 3-2، ثم التعادل سلبياً مع فاركو، والهزيمة أمام بيراميدز 3-1، ثم التعادل سلبياً مع الأهلي.

من جانبه، أعرب طارق مصطفى عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه في الدوري قائلاً: فوز مهم على فريق قوى ومنظم وثلاثة نقاط غالية تجعلنا نتقدم خطوات مهمة فى جدول الترتيب ومازال أمامنا المزيد من العمل، جميع اللاعبين قاتلوا من أجل تحقيق الإنتصار ونفذوا التعليمات الفنية للخروج بنقاط المباراة.

أضاف المدير الفني للبنك الأهلي: التوفيق كان غائبا عن الفريق خلال المواجهات الماضية وكنا نستحق الفوز فى العديد من المباريات، وأشكر اللواء أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادى البنك الأهلى والسادة أعضاء المجلس والمشرف العام على الكرة وذلك للدعم الكبير والمساندة الرائعة للفريق .