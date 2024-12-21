شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقرر قيد أحمد أيمن منصور فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، على قيد أحمد أيمن منصور مدافع الفريق في القائمة المحلية يناير المقبل، وذلك بعد تأكد جاهزيته بشكل تام للمشاركة مع المصري في المباريات، عقب الانتهاء من برنامجه التأهيلي من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق بالموسم الماضي.

وأغلق الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، صفحة مواجهة حرس الحدود والتي انتهت بتعادل الفريقين سلبياً في الجولة الخامسة من الدوري، استعداداً لمواجهة الأهلي في الجولة السادسة من البطولة المحلية.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

ونجح النادي المصري فى حصد 11 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف كأقوى خط دفاع في الدوري.

وكان المصري قد تغلب في مشواره بالدوري على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثالثة، ثم فاز على بيراميدز بهدف نظيف أيضاً في الجولة الرابعة، ويبحث الفريق البورسعيدي عن حصد بطولة في الموسم الجاري مع انطلاقته المميزة بالدوري.