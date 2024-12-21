شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام بيراميدز والإسماعيلى فى دورى nile قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الإسماعيلى ، في الثامنة مساء اليوم السبت، نظيره بيراميدز باستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى nile.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، من فوز وحيد وتعادل وهزيمتين.

بدأ الدراويش الموسم الحالي (2024/2025)، بالتعادل السلبي أمام غزل المحلة في الجولة الأولى، ثم الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية، بهدف نظيف، ثم الفوز على بتروجت في الجولة الثالثة بهدف نظيف أيضًا، والعودة للهزيمة مجددا أمام إنبي، في الجولة الرابعة بهدف نظيف.

أما في كأس رابطة الأندية المحترفة، واصل الإسماعيلي مسلسل هزائمه المتتالية بلا توقف، ولكن هذه المرة كانت على يد حرس الحدود بنتيجة 2/1، في إطار مرحلة المجموعات في النسخة الرابعة من البطولة المحلية.

وعلى الجانب الآخر، يتواجد فريق بيراميدز، في المركز السادس، في جدول ترتيب دوري نايل، برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل وهزيمة.

استهل الفريق السماوي مشواره بدوري نايل، بالتعادل الإيجابي أمام بتروجت في الجولة الأولى بنتيجة 1/1، ثم الفوز على إنبي في الجولة الثانية بنتيجة 2/1، والبنك الأهلي في الجولة الثالثة بنتيجة 3/1، وأخيرا الهزيمة أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الرابعة بهدف نظيف.

بينما في مرحلة المجموعات بكأس الرابطة، حقق بيراميدز، الفوز بهدفين نظيفين، على حساب الاتحاد السكندري.