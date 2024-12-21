شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال عصام الحضري في وداع والدته؟ والان مع تفاصيل الخبر

برسالة حزينة، ودع عصام الحضري ، نجم الكرة المصرية السابق، والدته والتي ودعت عالمنا قبل أيام عقب صراع مع المرض.

عصام الحضري يودع والدته برسالة مؤثرة

كتب عصام الحضري ، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، "علمتّيني يا أمي معنى السعادة، وأهديتَيني من طيبة قلبك، أمي هي باب للجنة، والجنة تحت أقدام الأمهات، يشهد الله ما سمعت عنها إلا كل خير..

اللهم اغفر لها، وارحمها، وعافها، واعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقّها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها داراً خيراً من دارهما، وأهلاً خيراً من أهلهما، وأدخلها الجنّة بغير حساب، وأعذها من عذاب القبر، اللهم واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم مد لها في قبرها مد بصرها، اللهم أنزل على قبرها الضياء والنور، والفسحة والسرور، اللهم أفسح لها في قبرها، برحمتك يا أرحم الرحمين.



عصام الحضري يتحدث عن والدته

عصام الحضري يحقق أول فوز في كابيتانو مصر

تغلب فريق إيهاب جلال بقيادة عصام الحضري، على نظيره ميمي الشربيني بقيادة طارق السيد، برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، لاستكشاف المواهب، بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وحل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك ضيفاً على حلقة اليوم من برنامج كابيتانو مصر.

عصام الحضري يتحدث عن سيف الجزيري

وأثنى عصام الحضري، المدير الفني لفريق إيهاب جلال ببرنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، على مهارة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، وقال الحضري متحدثاً عن الجزيري: مهاجم كبير في الزمالك ومنتخب تونس، وبيعرف يسرق أي كرة ويسجل أهداف، وكان نفسي يلعب قدامي لكن مكانش هيسجل فيا.