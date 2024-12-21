شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الأهلي من إعادة أحمد القندوسي بعد انتهاء إعارته لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة إعادة الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق المُعار لنادي سيراميكا رغم تألق اللاعب مع ناديه الحالي.

وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن عودة القندوسي للفريق باتت صعبة للغاية فى ظل حالة الغضب التى انتابت مسئولى النادي ضد اللاعب بعد تصريحاته الأخيرة والتي قال خلالها إن هناك وكيل لاعبين مُحددا يُنهي أى صفقة للأهلي، وهو ما جعل إدارة القلعة الحمراء تعرضه للبيع بعد سماع هذه التصريحات.

واتفق مسئولو الأهلي على أن تصريحات القندوسي وضعت حداً لإمكانية عودته للقلعة الحمراء بعيداً عن مستواه الفني الذي لا يختلف عليه أحد فى النادي.

إدارة الأهلي عرضت على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، نهاية الموسم الماضي، إعادة القندوسي بعد تألقه مع فريق سيراميكا، لكن المدرب السويسري رفض، فما كان من الإدارة إلا أن قررت تجديد الإعارة لفريق سيراميكا الذي اتفق مع الأهلي على شراء اللاعب نهائياً بعد قرار عرضه للبيع.

وارتبط اسم أحمد القندوسي بالانتقال للزمالك الموسم المقبل، لكن وكيل أعماله أكد في تصريحات خلال الساعات الأخيرة أن هذا الأمر غير مطروح حالياً، وأن اللاعب يرغب في مواصلة تألقه مع سيراميكا ثم سيُحدد مصيره خلال الفترة المقبلة.