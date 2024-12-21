شكرا لقرائتكم خبر عن هنا معتز لاعبة الاسكواش تحتفل بخطبتها فى أجواء عائلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت هنا معتز، لاعبة الاسكواش، بخطبتها على يوسف محمد في أجواء عائلية بحضور المقربين والأصدقاء، وذلك قبل الاستعداد للمشاركة في بطولات الاسكواش بالعام الجديد 2025.

من جانبها، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد لرجال وسيدات الاسكواش فى ديسمبر الجاري.



هنا معتز تحتفل بخطبتها



هنا معتز وخطيبها



هنا معتز

وواصل علي فرج تربعه على قمة التصنيف العالمي للاسكواش، غير أن المنافسة من مصطفى عسل صاحب المركز الثاني باتت مشتعلة، بعدما توج الأخير ببطولة هونج كونج مؤخراً، عقب الفوز على علي فرج في المباراة النهائية.

كما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين التصنيف الجديد للاعبات، وواصلت البطلة المصرية نوران جوهر صدارة التصنيف العالمي، بعد تتويجها مؤخرًا ببطولة هونج كونج لسيدات الاسكواش، بينما استقرت نور الشربيني وصيفة ذات البطولة في المركز الثاني، فيما استقرت هانيا الحمامي بالمركز الثالث.