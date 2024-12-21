شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى على رأس 5 غيابات عن بيراميدز أمام الإسماعيلى الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الإسماعيلى ، في الثامنة مساء اليوم السبت، نظيره بيراميدز باستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى nile.

وكشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز ، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مواجهة الإسماعيلي الليلة في الدوري.

ويغيب عن القائمة خمسة نجوم وهم، رمضان صبحي، ومهند لاشين، يوسف أوباما، محمود دونجا، ومحمود مرعي.

وجاءت قائمة بيراميدز لموقعة الدراويش كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.