شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يبحث مع معاونيه إنهاء الأزمات الفنية للاعبي الزمالك قبل لقاء الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

يعقد جروس المدير الفني للزمالك جلسات مكثفة مع جهازه المعاون من أجل إيجاد حلول للأزمات الفنية التي عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية والتي كان أخرها في مباراة سيراميكا أول أمس ، الخميس، بالدوري التي إنتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويرغب جروس في تصحح الأخطاء التي ظهرت في أداء الزمالك ويأتي في مقدمتها ، إهدار الفرص والأخطاء الفنية والتراخي في بعض فترات المباراة الأمر الذي يسمح للخصم بالوصول إلى مرمى الأبيض بجانب عدم فرض رقابة صارمة على أداء المنافس.

ويستهدف جروس تصحيح المسار أمام طلائع الجيش الثلاثاء المقبل في الدوري، وتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط بعد التعادل في المباراة الماضية أمام سيراميكا.

ويواصل مدرب الزمالك العمل على تصحيح الأخطار التي وقع فيها اللاعبين في المباراة الماضية،حيث يرغب المدرب السويسري أن يكون أول فوز له مع الزمالك على حساب الطلائع في المباراة المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني على جدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط، خلف المصري البورسعيدي صاحب الصدارة برصيد 11 نقطة.