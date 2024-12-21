شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مران الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يسمح النادي الأهلي لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مرانه اليوم السبت في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة شباب بلوزداد وفقاً لقواعد الاتحاد الافريقي الكاف.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة من مساء غداً الأحد بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الأهلى مشواره فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بالفوز على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى (0-0) خارج الديار.

وينافس الأهلي حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الأولى من دور المجموعات على استاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.