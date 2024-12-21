شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يبحث مع معاونيه بديل دونجا وناصر ماهر في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يبحث السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك مع معاونيه بديل ثنائي الفريق ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا قبل مباراة طلائع الجيش والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وتجددت إصابة ناصر ماهر في العضلة الخلفية ولم يستطع استكمال مباراة سيراميكا التي أقيمت يوم الخميس الماضي في الجولة الخامسة من الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بينما يفتقد الجهاز الفني جهود نبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويفكر جروس مع معاونيه في حل أزمة وسط الزمالك عن طريق تثبيت التشكيل أمام طلائع الجيش باستثناء دخول زياد كمال على حساب دونجا إلا أن المدير الفني لم يستقر على قراره النهائي ولكن كلها خيارات مطروحة على طاولة الجهاز الفني.